Булочки ни в коем случае нельзя запивать молоком, почему - объяснят диетологи
Молоко можно сочетать далеко не со всеми продуктами. Например, многие любят лакомиться сдобной выпечкой и кружечкой прохладного молока. Оказывается так делать нельзя - можно навредить здоровью.
Молоко плюс мучная сдоба - это плохое сочетание, в этом уверена врач-диетолог Елена Соломатина. Такой тандем нарушает пищеварительные процессы.
Как пояснил специалист, молочный белок - сложный компонент, с которым рядом трудно "уживаются" другие питательные вещества.
Мнение диетолога:
«Белок молока в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию»
Не стоит сочетать молоко с рыбой или овощами, такое соседство в желудке неизбежно вызовет проблемы с пищеварением и в частности будет способствовать диарее.
Елена Соломатина о сочетании молока и булочек:
«Если пить молоко с белой булкой, метеоризм, диспепсия в этом случае очень многим обеспечены»
Что касается боле-менее удачных сочетаний молока с другими продуктами, то тут врач предложила такие варианты: молоко и крупы (в кашах), молоко и ягоды (только не с очень кислыми).
И кстати, специалист не рекомендует запивать еду молоком, потому что молоко само по себе - тоже еда.
Это калорийный питательный продукт, который нужно употреблять в качестве отдельного блюда или самостоятельного приема пищи.
Опубликовано: Храмова Оксана
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