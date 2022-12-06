Булочки ни в коем случае нельзя запивать молоком, почему - объяснят диетологи

Молоко можно сочетать далеко не со всеми продуктами. Например, многие любят лакомиться сдобной выпечкой и кружечкой прохладного молока. Оказывается так делать нельзя - можно навредить здоровью.

Молоко плюс мучная сдоба - это плохое сочетание, в этом уверена врач-диетолог Елена Соломатина. Такой тандем нарушает пищеварительные процессы.

Как пояснил специалист, молочный белок - сложный компонент, с которым рядом трудно "уживаются" другие питательные вещества.

Мнение диетолога:

«Белок молока в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию»

Не стоит сочетать молоко с рыбой или овощами, такое соседство в желудке неизбежно вызовет проблемы с пищеварением и в частности будет способствовать диарее.

Елена Соломатина о сочетании молока и булочек:

«Если пить молоко с белой булкой, метеоризм, диспепсия в этом случае очень многим обеспечены»

Что касается боле-менее удачных сочетаний молока с другими продуктами, то тут врач предложила такие варианты: молоко и крупы (в кашах), молоко и ягоды (только не с очень кислыми).

И кстати, специалист не рекомендует запивать еду молоком, потому что молоко само по себе - тоже еда.

Это калорийный питательный продукт, который нужно употреблять в качестве отдельного блюда или самостоятельного приема пищи.