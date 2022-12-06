SHAMAN не смущает разница в возрасте с женой, которая старше певца на 14 лет

SHAMAN состоит в браке с Еленой Мартыновой, которая его старше на 14 лет, что не смущает артиста.

Ярослав Дронов (SHAMAN) женат уже во второй раз.

Елена Мартынова - супруга исполнителя. Разница в возрасте между супругами составляет 14 лет.

31-летний артист утверждает, что чувствует себя старше своих лет, поэтому без труда находит общий язык с женой.

Первая жена музыканта тоже была старше Дронова, но разница в возрасте была значительно меньше. От первого брака у певца есть дочь Варвара, с которой он не может позволить себе видеться часто.