Жалобы в соцсетях: психологи объяснили, почему люди это делают

Они публикуют в соцсетях грустные посты не для того, чтобы получить сочувствие, а чтобы манипулировать подписчиками.

Американские психологи в результате исследования установили, что кроется за грустными постами пользователей соцсетей. Как отмечает Рамблер, у некоторых такие жалобы поставлены на поток.

Оказывается, такого рода граждане делают это не потому, чтобы их пожалели. В их поведении кроется совсем иной мотив, и он не очень положительный.

Ученые провели эксперименты с участием 347 добровольцев. Они рассказали о своем настроении и седфишинге. Поделились тем, испытывают ли одиночество. На основании анкетирования специалисты разделили добровольцев на склонных и несклонных к седфишингу.

Во втором этапе исследования участники поведали, как ведут соцсети, какую поддержку получают их посты. Респонденты также прошли тест с целью выявления типа привязанности.

И оказалось: склонные к седфишингу обладают тревожным типом привязанности. Им присущи ревность, неуверенность в себе и желание эмоциональной близости с партнером - на максимальном уровне.

Сопоставив полученные данные, психологи определили: публикующие в соцсетях призванные вызывать жалость посты люди делают это не для того, чтобы получить сочувствие. Они хотят иметь возможность для манипуляции аудиторией или отдельными подписчиками.