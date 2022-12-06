Райдер Мерзликина, прибывшего в Донбасс, удивил участников спецоперации
Актер Андрей Мерзликин приехал в Донбасс с моноспектаклем, посвященный покойному Василию Шукшину. Военнослужащих удивил райдер артиста.
Андрей Мерзликин прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы выступить вместе с коллективом "После 11". Военнослужащих поразил райдер актера, а вернее его отсутствие.
Мерзликин представил моноспектакль, посвященный покойному режиссеру Василию Шукшину.
Бойцы СВО поделились впечатлениями после увиденного, заявив, что постановка заменяет множество лекционных часов по общественно-государственной подготовке.
Также военных поразил тот факт, что из требований артист выдвинул лишь одно - показать место, где творческий коллектив может выступить.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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