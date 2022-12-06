Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
6 декабря Владимир Зеленский лично приехал в ДНР, где побывал в населённых пунктах, в которых ведутся боевые действия.
Днём вторника Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение на своей странице в социальных сетях, где публично заявил, что сегодня он находится на территории Донбасса. По словам Зеленского, он встретился с бойцами вооружённых сил Украины, которые сражаются с российскими военными в землях ДНР и ЛНР.
Также Владимир Зеленский обнародовал свою фотографию, которая свидетельствует о том, что украинский президент посетил город Славянск, за который идут активные бои.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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