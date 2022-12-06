Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков покинул зону спецоперации и вернулся в Москву
Игорь Стрелков сообщил, что добровольно покинул зону проведения СВО и вернулся в Москву после третьей неудачной попытки принять участие в боевых действиях на Украине.
6 декабря бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков опубликовал новый пост в соцсетях, где сообщил, что покинул зову проведения спецоперации, вернувшись в Москву. По словам Стрелкова, ранее он попал в полк, где не получил никакой должности и даже официально в нём не числился, поэтому выданный ему автомат и обмундирование носил незаконно, не имея право на участие в СВО.
Игорь Стрелков уверен, что в случае его гибели на территории Украины он был бы представлен не как регулярный участник российской армии, а как "авантюрист".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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