Национальный совет Латвии постановил аннулировать лицензию канала «Дождь»

Во вторник нацсовет Латвии принял решение об упразднении лицензии на вещание российского телеканала "Дождь", который признан иноагентом в РФ.

Днём 6 декабря глава латвийского национального совета Иварс Аболиньш пообщался с представителями местной прессы, сообщив им, что орган принял решение об аннулировании лицензии на вещание российского телеканала "Дождь", поскольку его деятельность была признана угрожающей нацбезопасности Латвии.

Примечательно, что ранее один из репортёров "Дождя" в прямом эфире заявил, что представители телеканала оказывали помощь российским военным в ходе спецоперации.