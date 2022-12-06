Зеленский приехал в Донбасс на передовую, посетив город Славянск
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс на передовую к бойцам ВСУ, посетив город Славянск.
Во вторник, 6 декабря 2022 года, глава киевского режима Владимир Зеленский в День Вооружённых сил Украины лично приехал в Донбасс и записал видео на фоне стелы города Славянск, которая расположена на дороге к Краматорску.
Зеленский утверждает, что встречает этот день с украинскими бойцами на передовой, наблюдая за тем, как ВСУ обстреливают Донецк и другие мирные российские города.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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