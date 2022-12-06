Минобороны РФ: 5 декабря ракетных ударов по Киеву не наносилось
В российском Министерстве обороны опровергли информацию о нанесении ракетных ударов по Киевской области.
Пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что днём ранее, 5 декабря, российские ракеты морского и воздушного базирования поразили украинские энергетические объекты и сорвали грузоперевозки вооружений и боеприпасов ВСУ по железной дороге.
По словам Конашенкова, за минувший понедельник российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву или Киевской области, а распространяемая украинскими СМИ подобная информация является ложной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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