Минобороны РФ: 5 декабря ракетных ударов по Киеву не наносилось

В российском Министерстве обороны опровергли информацию о нанесении ракетных ударов по Киевской области.

Пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что днём ранее, 5 декабря, российские ракеты морского и воздушного базирования поразили украинские энергетические объекты и сорвали грузоперевозки вооружений и боеприпасов ВСУ по железной дороге.

По словам Конашенкова, за минувший понедельник российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву или Киевской области, а распространяемая украинскими СМИ подобная информация является ложной.