Минобороны РФ: 5 декабря ракеты России поразили объекты управления ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили об успешности массированной ракетной атаки по позициям критически важных украинских объектов.

6 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские ракетные войска воздушного и морского базирования успешно поразили объекты управления вооружённых сил Украины, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса и украинской энергетики.

При этом Конашенков подчёркивает, что 5 декабря российские военные не наносили удары по позициям ВСУ или инфраструктурным объектам в Киевской области.