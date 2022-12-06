Bloomberg: экс-глава сил НАТО Ставридис осудил удары ВСУ по аэропортам РФ

Бывший командующий силами НАТО Джеймс Ставридис уверен, что армия Украины не должна атаковать российские аэродромы.

Во вторник американская газета Bloomberg опубликовала интервью с экс-командующим военными силами Североатлантического альянса в странах Европы Джеймсом Ставридисом, который публично осудил недавние удары вооружённых сил Украины по российским аэродромам "Энгельс" и "Дягилево".

По мнению Ставридиса, теперь руководство НАТО будет пытаться отговорить официальный Киев от нанесения более серьёзных ударов по российской территории для избежания втягивания Североатлантического альянса в конфликт.