Bloomberg: экс-глава сил НАТО Ставридис осудил удары ВСУ по аэропортам РФ
2022-12-06 15:08
Бывший командующий силами НАТО Джеймс Ставридис уверен, что армия Украины не должна атаковать российские аэродромы.
Во вторник американская газета Bloomberg опубликовала интервью с экс-командующим военными силами Североатлантического альянса в странах Европы Джеймсом Ставридисом, который публично осудил недавние удары вооружённых сил Украины по российским аэродромам "Энгельс" и "Дягилево".
По мнению Ставридиса, теперь руководство НАТО будет пытаться отговорить официальный Киев от нанесения более серьёзных ударов по российской территории для избежания втягивания Североатлантического альянса в конфликт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей