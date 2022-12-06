Песков призвал не обращать внимания на слухи о новой волне мобилизации в РФ
2022-12-06 15:18
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попросил не верить информации о возможности новой волны мобилизации в России.
6 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков провёл встречу с российскими журналистами, где получил вопрос о том, действительно ли в России может начаться новая волна процессов, связанных с воинской мобилизацией населения. Песков уверяет, что верить подобным слухам не следует, поскольку Владимир Путин поручил завершить частичную мобилизацию в стране.
Также Дмитрий Песков советует доверить только той информации, которая поступает от официальных представителей Министерства обороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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