Стоматолог рекомендует избавляться от зубов мудрости без колебаний

Стоит ли расставаться с зубами мудрости рассказал врач-ортопед клиники «Мегастом» Роман Бирюков.

Зубы мудрости на генном уровне заложены у большинства людей, но для нормального функционирования им просто нет места на челюсти.

Наша челюсть в процессе эволюции стала меньше и теперь уже не может вместить четыре, по сути своей, лишних зуба.

Чаще всего зубы мудрости стоит удалять. Если же вы решите их сохранить, то визиты к стоматологу могут стать для вас регулярными.

«Это связано с тем, что расположены такие зубы далеко, дальше остальных зубов, и пациент физически не может их прочистить нормально ни щёткой, ни нитью, ни ирригатором. Там постоянно скапливается налёт, возникает кариес, пульпит, а лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест — это сущая пытка для стоматолога», — объясняет эксперт.

Зубы мудрости часто наносят вред не только соседним зубам, но и всему височно-нижнечелюстному суставу.

Когда они прорезаются лишь частичном и в наклонном положение, то их лучше всего удалить. В противном случае, возле них начнут скапливаться остатки пищи и налета.

В результате о свежести дыхания придется забыть.

«Если зуб мудрости не мешает, он не прорезался и находится глубоко в кости, его можно сразу не удалять, однако это лишь вопрос времени. При малейших изменениях, например в климате, при простуде и снижении иммунитета, он может заболеть, а происходит это, как правило, вдали от дома, там, где нет адекватной стоматологической помощи», — добавил Роман Бирюков.

Человек, который по каким-то причинам не может или не хочет расставаться с зубами мудрости, должен понимать, что эти зубы всегда таят в себе риски.