Минобороны РФ: 6 декабря из украинского плена возвращены 60 российских военных

В Минобороны РФ сообщили о состоявшемся сегодня возвращении из украинского плена 60 российских военных.

Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о том, что сегодня, 6 декабря 2022 года, в результате переговоров из украинского плена на Родину вернулись 60 служащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.

В оборонном ведомстве отметили, что освобождённые из плена российские солдаты будут доставлены в Москву, где им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.