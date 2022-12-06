Представитель парламента Донецкой Народной республики Мария Пирогова скончалась в результате очередного обстрела ВСУ.

6 декабря военные корреспонденты российского информационного издания "ТАСС" экстренно сообщили о том, что в результате очередного ракетного удара вооружённых сил Украины по центру Донецка депутат парламента ДНР Мария Пирогова трагически скончалась. Сотрудники милиции Донецкой Народной республики работаю на месте происшествия, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Украинские войска интенсифицировали обстрел районов Донецка днём ранее, нанеся удары по торгово-развлекательному центру "Донецк Сити". Также один из снарядов ВСУ попал в жилую квартиру.