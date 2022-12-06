Телеканал «Дождь» лишили лицензии на вещание из Латвии
2022-12-06 16:36
Российский телеканал «Дождь» из-за нарушений лишился лицензии на вещание из Латвии.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил отозвать лицензию на вещание телеканала "Дождь" на территории страны, говорится в заявлении главы совета Ивара Аболиньша.
"Оценивая совокупность нарушений, Совет убежден в том, что руководство "Дождя" не осознает их значимости и серьезности. Телеканал не может действовать на территории Латвии", - сказал он.
Вещание телеканала "Дождь" должно прекратится в ночь на 8 декабря.
Опубликовано: Максим Алексеев
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