Телеканал «Дождь» лишили лицензии на вещание из Латвии

Российский телеканал «Дождь» из-за нарушений лишился лицензии на вещание из Латвии.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил отозвать лицензию на вещание телеканала "Дождь" на территории страны, говорится в заявлении главы совета Ивара Аболиньша.

"Оценивая совокупность нарушений, Совет убежден в том, что руководство "Дождя" не осознает их значимости и серьезности. Телеканал не может действовать на территории Латвии", - сказал он.

Вещание телеканала "Дождь" должно прекратится в ночь на 8 декабря.