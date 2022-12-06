В ДНР погибла депутат Мария Пирогова при обстреле Донецка со стороны ВСУ
2022-12-06 16:41
Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии.
Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
"Это огромная потеря для нас", - говорится в публикации а Telegram.
Временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким Пироговой.
Опубликовано: Максим Алексеев