В ДНР погибла депутат Мария Пирогова при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

"Это огромная потеря для нас", - говорится в публикации а Telegram.