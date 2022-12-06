Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» подвергалась нападению дважды

Картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» преследует злой рок: она не единожды становилась предметом нападения со стороны вандалов: что в ней вызывает агрессию.

26 мая 2018 года находящаяся в Третьяковке картина Ильи Репина Иван Грозный и сын ее Иван подверглась нападению со стороны посетителя галереи Игоря Подпорина. Он разбил защитное стекло заградительным столбиком, а затем полоснул полотно трижды ножом. При допросе в полиции он заявил, что хотел уничтожить картину, поскольку там изображен недостоверный исторический факт.

И это оказалось не первым покушением на целостность полотна. В 1913 году погубить его пытался иконописец Иван Балашов, позднее отправленный в психиатрическую лечебницу. Тогда восстанавливали полотно реставратор Богословский, художник Игорь Грабарь и сам Илья Репин.

Создание этой картины едва не довело художника до депрессии. Репин написал ее, вдохновленный музыкой Римского-Корсакова, и потратил два года на работу, настолько она его захватила. Но в 1885 году на выставке Репина обвинили в излишнем натурализме, дескать он превозносит то ужасное, что изображено на полотне. Так что вполне возможно, что агрессию вызывает именно негативная энергетика, исходящая от картины.