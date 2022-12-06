Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделении Украине 18 млрд евро в 2023 году

Венгрия воспользовалась своим правом вето и наложила запрет на выделение финансовой помощи Киеву в 2023 году.

Венгрия воспользовалась своим правом вето на пакет финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщило агентство Associated Press.

"Официальный Будапешт выступил против изменения финансового законодательства Европейского союза", заявил министр финансов Венгрии Михай Варга.

Как сообщает агентство остальным 26 членам Европейского союза из-за позиции Венгрии придется прорабатывать более сложный план оказания помощи Украине в 2023 году.