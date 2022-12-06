Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделении Украине 18 млрд евро в 2023 году
2022-12-06 16:51
Венгрия воспользовалась своим правом вето и наложила запрет на выделение финансовой помощи Киеву в 2023 году.
Венгрия воспользовалась своим правом вето на пакет финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщило агентство Associated Press.
"Официальный Будапешт выступил против изменения финансового законодательства Европейского союза", заявил министр финансов Венгрии Михай Варга.
Как сообщает агентство остальным 26 членам Европейского союза из-за позиции Венгрии придется прорабатывать более сложный план оказания помощи Украине в 2023 году.
Опубликовано: Максим Алексеев
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделении Украине 18 млрд евро в 2023 году
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Казимир Малевич говорил, что его Черный квадрат написал сам себя его рукой
Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета