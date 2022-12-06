Минобороны России сообщило об успешном наступлении на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило о ликвидации более 80 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.

Подразделения российской армии вели наступательные действия на Краснолиманском направлении и заняли выгодные рубежи, ликвидировав при этом более 80 украинских военнослужащих, заявило Минобороны России.

"В ходе наступления уничтожено два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщатся в сводке оборонного ведомства.

Российское Минобороны также рассказала об успехах на Донецком направлении, где украинская армия понесла значительные потери, потеряв более 60 своих бойцов за сутки.