Минобороны России сообщило об успешном наступлении на Краснолиманском направлении
2022-12-06 17:32
Министерство обороны России сообщило о ликвидации более 80 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.
Подразделения российской армии вели наступательные действия на Краснолиманском направлении и заняли выгодные рубежи, ликвидировав при этом более 80 украинских военнослужащих, заявило Минобороны России.
"В ходе наступления уничтожено два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщатся в сводке оборонного ведомства.
Российское Минобороны также рассказала об успехах на Донецком направлении, где украинская армия понесла значительные потери, потеряв более 60 своих бойцов за сутки.
Опубликовано: Максим Алексеев