Эффективное отопление может быть недорогим: все преимущества энергосберегающих отопительных установок
У потребителя есть возможности организовать энергосберегающее отопление дома, начиная с использования термоголовок, комнатных датчиков температуры и погодозависимых автоматических систем.
Традиционный отопительный контур может оказаться довольно громоздким. В особенности это касается котлов большой мощности. Эта проблема полностью решена в энергосберегающем комплексе. Он не занимает много места и имеет привлекательный внешний вид.
Второе достоинство касается энергоэффективности: КПД установки, если взять пару котлов доходит до 98 процентов. При этом расход электричества невелик: для обогрева помещения 65 кубических метров нужен всего один киловатт электроэнергии. Это позволяет значительно экономить даже в холодное время года.
Долговечность еще одно качество, которое нельзя не упомянуть. В среднем установка служит тридцать лет при десяти годах гарантии. Монтаж энергосберегающего отопления также прост и не потребует заключения договоров на установку и последующее обслуживание с ведомством технического надзора. У энергосберегающей системы также высоки показатели экологичности (нет токсичных выбросов в атмосферу) и пожарной безопасности.
Опубликовано: Эльза Ли
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