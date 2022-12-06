Венгрия заблокировала €18 млрд помощи Евросоюза для Украины
Евросоюз не дал согласие на выделение пакета помощи для Украины в размере 18 млрд евро - против выступила Венгрия, сообщает Reuters.
Министры финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе не могли принять финансовую поддержку в виде дешевых кредитов, потому что требуется единодушие.
Министр финансов Чехии, который сейчас курирует работу Евросоюза, сообщил об отсутствии соглашения о финансовой помощи Украине.
"К сожалению, мы не можем принять пакет целиком, но не отказываемся от своих амбиций. Мы начнем выплаты Украине с января, будем искать решение, поддержанное 26 государствами-членами", — заявил министр Чехии Збынек Станюра.
По неофициальной информации, Венгрия подверглась резкой критике за сомнения в поддержке Украины. Однако это не принесло никаких результатов, поскольку уже во время официальной встречи министр финансов Венгрии сохранил свое отрицательное мнение и не согласился на пакет помощи.
Однако эксперты ЕС начинают работать над планом Б, чтобы обойти вето Венгрии и при этом платить Украине деньги. Речь идет о сумме в 1,5 млрд евро, которая будет переведена Киеву в январе 2023 года.
Опубликовано: Николай Скира
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