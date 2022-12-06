Onet.pl: Польша направляет к границе с Россией новые южнокорейские танки и самоходные гаубицы
В понедельник, 5 декабря, вПольшу прибыли южнокорейские танки К2 и самоходные гаубицы К9, сообщает Onet.pl.
Сегодня в Гдыне состоялось торжественная передача оружия с участием президента Анджея Дуды и министра национальной обороны Мариуша Блащака.
Куда пойдет оружие? 10 танков южнокорейского производства будут поставлены 20-й механизированной бригаде в Моронге, входящей в состав 16-й Поморской механизированной дивизии (в 100 км от Калининграда).
В свою очередь, 24 гаубицы К9 будут перевезены в 11-й Мазурский артиллерийский полк в Венгожево, который также входит в состав Поморской дивизии. Отметим, что до ближайшего российского населенного пункта Озерск Калининградской области всего 30 км.
Польша также закупит американские танки Abrams. В апреле 2022 года Министерство национальной обороны подписало контракт на поставку 250 танков M1A2 Abrams SEPv3,которые поступят в 2025-2026 годы.
Опубликовано: Николай Скира
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