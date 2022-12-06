Тайна привлекательности некрасивой Клеопатры была не в ее внешних данных

Египетская царица Клеопатра покорила Цезаря и Марка Антония совсем не своей красотой, ведь внешние данные у правительницы были посредственными.

Обыватель привык видеть царицу Клеопатру женщиной редкой красоты и стати, ассоциируя ее с обликом Элизабет Тейлор, которая в шестидесятые годы сыграла в фильме легендарную правительницу Египта. Но не так давно археологи, нашедшие монеты с профилем Клеопатры, опровергли мнение о том, что она была красавицей.

Как раз внешними данными царица похвастаться не могла. Острый подбородок, орлиный нос, маленькие и глубоко посаженные глаза: все это не делало комплимента ее наружности. Но не внешняя красота Клеопатры покорила и Цезаря, и Марка Антония.

Клеопатра была очень мудрой и образованной правительницей. Она в совершенстве владела арамейским, египетским языком, а также латынью и ивритом, была талантливым политиком, а также умела очаровывать своей манерой говорить и двигаться. Так во всяком случае считает сотрудница Британского музея, доктор Сюзан Уокер.