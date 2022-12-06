Возможные причины появления отеков, по мнению эндокринолога Анастасии Остапенко
Специалист объяснила, что отеки образуются, когда у человека имеются проблемы с сердцем, почками, из-за нарушений работы печени или щитовидной железы.
Некоторые отеки не должны вызывать опасения. Это бывает в том случае, когда причины, их вызывающие, можно держать под контролем самому.
Большое количество выпитой жидкости, съеденных соленых продуктов, недостаток жидкости в организме - все это причины появления отеков.
Свойство удерживать влагу в тканях имеют спиртные напитки, сладкие продукты, лекарства. В результате возникают отеки. Отдельные причины бывают у женщин.
В этом случае отеки появляются в определенные фазы менструального цикла или у беременных.
Но есть и совсем не безобидные отеки.
Анастасия Остапенко:
«Частые отеки по утрам сигнализируют о проблемах со здоровьем: это заболевания сердца, почек, печени, щитовидной железы, аллергические отеки, заболевания сосудов нижних конечностей»
Если отечность проявляется регулярно, это говорит о сердечной недостаточности. При этом у человека будет также возникать частая одышка во время физических нагрузок.
При нарушениях функций щитовидки отекают руки и лицо, вдобавок человек постоянно чувствует сонливость, слабость.
Если есть проблемы с почками, отеки будут под глазами или в области живота.
Мнение эндокринолога:
«При тромбозе глубоких вен характерен остро возникший отек, который сопровождается признаками воспаления – болью, покраснением, повышением температуры тела»
Частые регулярные отеки - повод для срочного обращения к врачу.
Опубликовано: Храмова Оксана
Лукашенко поручил создать проект выкупа арендного жилья для военнослужащих
Financial Times: ЕК хочет запретить инвестиции в горнодобывающий сектор РФ
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Косметолог опровергла мнение о привыкании к уколам красоты
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине