Установка солнечных коллекторов даже в северных широтах сегодня это экономически выгодное решение, позволяющее значительно экономить на энергозатратах

В тех регионах, где солнечных дней в году немного установка солнечных коллекторов на крыше становится дополнительным источником энергии, особенно в весеннее-летний период.

Если вы уверены, что такое оборудование необходимо вашему дому, остается разобраться какой солнечный коллектор для частного дома будет предпочтительнее, в зависимости от поставленных вами задач. Основная типология солнечных коллекторов связана с их формой и особенностями функционирования.

Более дорогостоящими, но и функциональными считаются коллекторы вакуумного типа в основе которых лежат термосообразные колбы. Солнечное излучение поглощается нижней стенкой колбы, а вакуумный слой сохраняет более 95 процентов поступающей энергии. Эти коллекторы могут работать даже при температуре минус тридцать градусов по Цельсию и при недостатке солнечного света.

Пластинчатые (плоские) коллекторы относятся к более дешевой их разновидности. Это преимущественно медные пластины с поликарбонатным слоем, пропускающим солнечный свет. Они отлично работают весной и летом, а вот энергии для обогрева дома зимой от них едва ли хватит.