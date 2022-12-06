Михаил Лермонтов и двести лет спустя после смерти магическим образом влияет на судьбу России

Значимые даты в судьбе поэта Михаила Юрьевича Лермонтова мистическим образом вот уже более двухсот лет совпадают с трагическими событиями в истории России.

Литераторы, историки и экстрасенсы уверены, в том, что между юбилейными датами жизни поэта Михаила Юрьевича Лермонтова и событиями, потрясающими российское общество, существует неразрывная связь. Об этом говорят факты.

В 1914 году в столетний юбилей Лермонтова начинается Первая Мировая война, в 1941-м, когда прошло ровно сто лет со дня гибели поэта, Гитлер приходит на российские земли с еще одной страшной войной. Через 150 лет с рождения Лермонтова, в 1964 году происходит поворот в политике, и Хрущев отстраняется от власти. На 150-летие со дня смерти поэта, в 1991 году распадается СССР. 200-летний юбилей Лермонтова в 2014 году был ознаменован началом политического и военного конфликта в Украине.

При жизни поэт обладал даром предвидения. У него даже есть стихи про будущую революцию и падение царской власти, а за несколько дней до трагической гибели на дуэли он написал стихотворение Сон, в котором он в деталях предрекал себе скорый конец.