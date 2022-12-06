Психиатр рекомендует бороться с депрессией походами в солярий и спортзал
Врач-психиатр АО «Медицина» Владимир Скавыш считает, что посещения солярия, спортивного зала или фитнес-клуба улучшат состояние человека при депрессии.
Ученые давно доказали — длительность светового дня определяет настроение человека. Связано это с тем, что глаза и глазное дно влияют на выработку медиаторов ЦНС.
Именно поэтому в северных широтах, особенно за полярным кругом, количество людей в состоянии депрессии значительно выше.
Можно ли самостоятельно справиться с таким состоянием?
«Спросите себя, есть ли у вас возможность ходить в солярий, в бассейн, на фитнес? Если есть, то идите! Это тоже способствует активации выработки медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе (ЦНС). Движение — это жизнь, движение белковых молекул», — объясняет Скавыш.
В скандинавских странах используется метод лечения депрессивного состояния называемый фототерапией. Источники видимого света могут быть как естественными, так и искусственными.
Они согревают ткани, обмен веществ ускоряется, мышцы расслабляются.
В общем, на организм оказывается благотворное влияние. Данный способ прекрасно помогает при сезонной депрессии, развивающейся на фоне недостатка солнечного света.
Побороть депрессию можно с помощью поездки на горнолыжный курорт. По словам психиатра, для позитивных изменений достаточно недели в такой обстановке.
Опубликовано: Храмова Оксана
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