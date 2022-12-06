Принимал ванну пять раз в день, приглашал туда посетителей: в чем причина странности Наполеона Бонапарта

Французский император и полководец Наполеон Бонапарт обладал рядом странных привычек, среди которых была страсть принимать горячие ванны, иногда по пять раз в день.

Французский полководец не отказывал себе в удовольствии принимать горячие ванны по несколько раз в день даже в походных условиях. У него даже был слуга, в обязанности которого входило следить за постоянством температуры в ванной. Он мог лежать в воде час и более. В процессе Наполеон нередко надиктовывал письма, распоряжения, и даже принимал посетителей.

Не изменял он этой своей привычке даже после того, как его сместили с поста императора и сослали на остров Святой Елены. В этот печальный период жизни он нередко проводил в ванной весь день.

Объяснить это пристрастие Наполеона к горячей воде можно не только повышенной чистоплотностью императора, но и тем, что такой метод лечения ему прописали доктора еще с юности, как средство от геморроя, которым полководец страдал с молодых лет.