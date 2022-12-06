Каллас: Эстония больше не может принимать беженцев из Украины

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что страна не в состоянии принять новую волну украинских беженцев.

6 декабря премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас в эфире эстонской радиостанции «Радио 4» заявила о том, что Эстония больше не может принимать беженцев из Украины, но предоставить крышу над головой украинским мигрантам готова предоставить Финляндия.

Каллас также утверждает, что конец эстонского великодушия и гостеприимства связан с тем, что в Эстонии «нет больше жилья и работы» для граждан Украины.