Каллас: Эстония больше не может принимать беженцев из Украины
2022-12-06 21:55
Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что страна не в состоянии принять новую волну украинских беженцев.
6 декабря премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас в эфире эстонской радиостанции «Радио 4» заявила о том, что Эстония больше не может принимать беженцев из Украины, но предоставить крышу над головой украинским мигрантам готова предоставить Финляндия.
Каллас также утверждает, что конец эстонского великодушия и гостеприимства связан с тем, что в Эстонии «нет больше жилья и работы» для граждан Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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