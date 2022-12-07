Глава Пентагона: США не препятствуют разработке Украиной ракет большой дальности

Ллойд Остин заявил, США не препятствуют разработке Украиной собственных ракет большой дальности

Вашингтон не ограничивает Украину в вопросе разработки собственных дальнобойных ракет, заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

"Вопрос в том, стремятся ли Соединенные Штаты ограничить Украину в вопросе разработки собственных ракет большой дальности? Коротки ответ - нет. Вашингтон безусловно этого не делает", - заявил глава Пентагона.

Ллойд Остин также добавил, что США уже оказали военно-техническую помощь Украине на сумму более 19 миллиардов долларов, а также организовали коалицию стран для поддержки Киева в борьбе против России.