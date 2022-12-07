Руденко: командир ВСУ Кураш приказывает обстреливать центр Донецка

Российский военкор Андрей Руденко обнародовал информацию о личности украинского командира, который отдаёт приказы об обстреле центра столицы ДНР.

В среду военный корреспондент издания "ВГТРК" Андрей Руденко сообщил, что за обстрелами мирных кварталов Донецка стоит командир 110-ой отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины Евгений Кураш. По словам Руденко, Кураш единолично принимает решения о нанесении артиллерийских и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке.

Накануне ВСУ интенсифицировали обстрел столицы Донецкой Народной республики: один из снарядов попал в жилую квартиру, несколько раз обстрелу подвергся торговый центр "Донецк Сити".