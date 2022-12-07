Минобороны РФ: российские войска задействовали бронепоезд в спецоперации
2022-12-07 09:47
В Министерстве обороны России рассказали об участии российского бронированного поезда в выполнении задач СВО на территории Украины.
7 декабря пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись, которая сообщает, что в ходе специальной военной операции российские войска задействовали бронепоезд, который способен отслеживать летящие низко беспилотники и самолёты противника. По данным Минобороны, на борту поезда находятся бойцы армии РФ, вооружённые крупнокалиберными пулемётами для прикрытия товарищей на земле.
Отмечается, что специальный бронепоезд вооружённых сил России также используется для разминирования местности и осуществления разведки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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