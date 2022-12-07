Baza: ВСУ совершили покушение на замглавы Мелитополя Волыка

Журналисты Telegram-канала Baza утверждают, что украинские диверсанты совершили покушение на заместителя главы администрации Мелитополя.

7 декабря информационное агентство Baza сообщило, что сегодня утром диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила покушение на замглавы Мелитополя Запорожской области Николая Волыка. Репортёры Baza уточняют, что украинские агенты заложили бомбу кустарного производства на расстоянии в 8 метров от подъезда Волыка.

По данным "Базы", шпионы привели взрывное устройство в действие дистанционным способом, однако сам Николай Волык при этом не пострадал.