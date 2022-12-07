Foreign Policy: США и Евросоюз устроили скандал из-за экономической политики
Газета Foreign Policy сообщила о публичном скандале между европейскими и американскими политиками, вызванном разногласиями в сфере политики экономики.
Утром среды журналист информагентства Foreign Policy Эдвард Олден утверждает, что нагнетаемая несколько месяцев подряд экономическая война между Вашингтоном и Брюсселем готовилась в тихом режиме, однако накануне США и Евросоюз продемонстрировали, что в политических кругах Запада назревает скандал в связи с разницей в подходах к экономической политике.
По данным Олдена, накануне еврокомиссар Тьерри Бретон публично отказался от участия в саммите "ЕС-США", заявив, что Соединённые Штаты отказываются уделять время для обсуждения внутренних проблем европейских государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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