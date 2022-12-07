В мире кино океанолог Жак-Ив Кусто зарекомендовал себя как талантливейший документалист

Жак-Ив Кусто прославился не только как феноменальный исследователь морских глубин, но и как автор документальных фильмов, получавших самые престижные кинонаграды.

Очень близкие отношения сложились у Жака-Ива Кусто с кинематографом. Первый профессиональный фильм 8 метров под водой, выпущенный кинокомпанией Кусто Объединенные акулы выходит еще в сороковых годах. Позже его документальные фильмы о подводной жизни Миры тишины, Мир без солнца и История красной рыбы получат призы Каннского кинофестиваля, в том числе и Золотую Пальмовую ветвь, и трижды самую престижную в мире кинематографическую премию Оскар.

В 1950 г. у Кусто рождается, наверное, самое известное его детище: Калипсо. Переоборудовав минный тральщик для подводных путешествий, Кусто и его команда проводят ряд исследовательских экспедиций. Кино и телевизионные версии приключений ученых Одиссея команды Кусто бьют все рекорды популярности.

Калипсо оставался верным другом и помощником ученого на протяжении долгих лет пока в 1996 году не наткнулся на баржу в сингапурском порту и не затонул. Можно не верить в мистику, но случилось это примерно за год до смерти самого Кусто 25 июня 1997 года.

Жак-Ив Кусто вписал свое имя золотыми буквами в историю науки, кино, телевидения и литературы. Талантливый, страстный, влюбленный в свое дело человек, он никогда не боялся ступить на неведомую территорию и всегда был готов принять вызов. И своей неуемной тягой к знанию, он, безусловно, открыл миру то, чего мир до него сам о себе не знал!