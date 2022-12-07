Масштабное возгорание случившееся на авианосце Форрестол едва не погубило десятки людей, и единиц техники

Пожар, случившийся на авианосце Форрестол едва его не погубил, с тех пор к мерам безопасности на военных объектах ВВС США относится с еще большей тщательностью.

В тот погожий день авианосец находился в заливе в 60 км. от вьетнамского берега. Работа по отправке второй за этот день партии бомбардировщиков велась в штатном режиме, когда в 10.53 утра вспыхнул пожар, в считанные минуты охвативший практически весь огромный плавучий город. Что стало первопричиной трагедии с уверенностью сказать нельзя.

Существует, как минимум, два сценария развития событий и схожих, и противоречивых одновременно. Виной мог стать упавший со штурмового самолета Скайхок топливный бак. Другой возможной причиной пожара называют случайный запуск ракеты, которая с высокой долей вероятности задела прикрепленный к самолету подвесной топливный бак, а ее реактивная струя в свою очередь подожгла разлитое топливо.

Людям Форрестола понадобилось десять часов и помощь других авианосцев, а также сопровождающих эсминцев, чтобы огонь начал уступать. Но окончательно пожар был потушен только на следующий день в 12.30. Всего, чтобы усмирить разбушевавшуюся стихию понадобилось четырнадцать часов. И все же, пострадавший авианосец выжил. Форрестол был восстановлен и вернулся в состав флота ВМС, где прослужил еще двадцать шесть лет вплоть до 11 сентября 1993 года.