В психиатрической клинике встречаются и страшные и смешные случаи: о некоторых из них и расскажем

Попадание человека с депрессией в психоневрологическое отделение может спасти ему жизнь, но может и навредить податливой в этом состоянии психике еще больше.

В российских психиатрических клиниках, к сожалению, не всегда есть строгое разделение на отделения для пациентов с различной тяжестью расстройств, и, попадая туда с неврозом или депрессией, можно столкнуться с пациентами, которым диагностированы более тяжелые заболевания вплоть до биполярного расстройства и шизофрении.

Один пациент, лечившийся от депрессии, рассказывал потом, что его едва спасли от алкоголика в состоянии белой горячки, который захотел задушить его подушкой, потому что был уверен, что его преследуют. Когда его вывели из острого состояния, он оказался милейшим человеком.

Довелось ему быть свидетелем того, как парень с шизофренией сбежал в близлежащий лес. Его нашли, когда он держал на руках пойманного кролика.

А еще в отделении был дедушка, игравший в шахматы сам с собой и спасавшийся от преследовавшего его соседа, пациент, утверждавший, что является внуком Ленина, художник, гениально рисовавший комиксы, изобретатель, придумывавший все новые стартапы почти круглые сутки. В общем скучать нашему герою не приходилось, но и повторять опыт пребывания в психлечебнице он тоже не желает.