ТАСС: 16 человек погибли в результате столкновения грузовика и автобуса в ДНР

7 декабря на территории Донецкой Народной республики произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни шестнадцати человек.

В среду издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы Донецка сообщило, что в Шахтёрском районе ДНР произошла автомобильная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Известно, что ДТП имело место на участке трассы "Шахтерск - Торез", а в грузовом автомобиле находились военные Донецкой Народной республики.

По данным СМИ, в результате столкновения двух машин на месте скончались шестнадцать человек, ещё трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.