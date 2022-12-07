Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о крупных потерях украинской армии на Артемовском участке спецоперации.

Днём среды представитель НМ Луганской Народной республики Андрей Марочки дал интервью интернет-проекту "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что вооружённые силы Украины несут существенные потери на Артемовском направлении фронта. По данным Марочко, каждый день ВСУ теряют до батальона недалеко от Артемовска, численность которого составляет в среднем от 400 до 500 солдат.

Андрей Марочко подчёркивает, что данные потери украинской армии являются безвозвратными, поскольку ВСУ не в состоянии оперативно пополнять кадровые резервы военных.