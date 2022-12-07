Два года понадобилось создателям, чтобы спустить на воду легендарный броненосец Потемкин
Броненосец Потемкин до того, как стать историческим символом был торжеством инженерной мысли: два года ушло на его строительство до первого спуска на воду.
Его строительство началось в 1898 году в украинском городе Николаев и продолжилось в течение двух лет до первого спуска на воду. Потом корабль был переправлен в Севастополь, где планировалось его дальнейшее оснащение. Но планам создателей, увы, не суждено было осуществиться. Проектные работы были в самом разгаре, когда на Потемкине-Таврическом (его полное название в честь графа Г. А. Потемкина) произошел пожар.
Огонь полыхал с такой силой, что привел в полную негодность топливные котлы, и, как позже выяснилось, повредил башенную броню. В связи с этим башни пришлось полностью заменить. Пламя в котельной удалось потушить, но срок окончательного введения броненосца в эксплуатацию отдалялся.
Знаменательное окончание работ состоялось только в 1905 году, через семь лет после начала строительства. Всего в состав команды Потемкина вошел 731 человек. На выходе корабль имел следующие характеристики: ширина корпуса составила 22, 2 метра, длина 113,2 метра, а водоизмещение в 12 тыс. 900 тонн даже превысило инженерные планы.
С названием Потемкин корабль верой правдой служил вплоть до печально известного восстания на его борту. Но громкий конфликт оставил пятно на репутации броненосца, и название пришлось сменить на Пантелеймон.
Опубликовано: Эльза Ли
Марочко: армия Украины стянула дополнительные силы в район Артемовска
У Мовчана умерла жена, пока тот был в больнице
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Жертвами школьного буллинга становится примерно треть всех школьников в России
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле