Волонтером, помогающим животным может стать каждый человек: истории из практики волонтера

Волонтеры это не всегда юные студенты или сердобольные старушки, иногда это успешный бизнесмен и байкер, который помогает бездомным животным.

Истории из своей волонтерской практики рассказал один бизнесмен, байкер и отец троих детей с добрым сердцем.

У нашего героя пример помощи животным был с детства. Родители часто подбирали бездомных щенков и котят, выхаживали и пристраивали в хорошие руки. Поэтому, когда он вырос, обзавелся семьей и построил успешный бизнес, все же не мог оставаться равнодушным, видя брошенных братьев наших меньших.

Помимо попечительства над парой приютов, он охотно помогает спасать животных и сам. Когда соседский кот Марс, испугавшись собаки, забрался на самый верх дерева, и боялся спуститься, на помощь к нему пришел волонтер, который, сам превозмогая страх, залез на дерево, и вернул беднягу на землю.

Был еще случай спасения пушистой кошки на обочине и ее пятерых котят. Пришлось ездить не единожды, чтобы перевезти в приют все кошачье семейство. А саму кошечку и одного ее котенка волонтер решил забрать к себе в семью. По его словам, волонтером может стать каждый человек: было бы желание и отсутствие брезгливости.