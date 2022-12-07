Травма помешала Жаку-Иву Кусто сделать военную карьеру, но подарила миру уникального ученого и исследователя

В юности Жак-Ив Кусто планировал связать свою жизнь с военным делом, но у судьбы были другие планы: он попал в аварию, и ему пришлось искать другое дело жизни.

Он появился на свет 11 июня 1910 года в небольшом городке Сент-Андре-де-Кюбзак, и с самых юных лет его влекли и манили к себе морские глубины. Однако осознанное желание изучать подводный мир появится у него много позже. В 1930-м году двадцатилетний Жак-Ив оканчивает Высшую военно-морскую школу и его направляют служить в ближневосточный регион в звании мичмана. У молодого амбициозного парня есть мечта покорить не только море, но и воздух. Однако планам стать летчиком и служить в военно-морской авиации, увы, не суждено было осуществиться. Помешала трагическая случайность. В 1936 году автомобиль Жака-Ива Кусто попал в аварию. Он выжил, но травмы позвоночника оказались очень серьезными, и о карьере лейтенанта ВМС, как то ни печально, пришлось забыть.

Жак-Ив перебирается в Тулон. Ему необходимо прийти в себя после продолжительной болезни. Именно в этом городе на побережье Средиземного моря начинает зарождаться легенда!

Как известно, занятия плаванием прекрасно укрепляют костно-мышечную систему и способствуют восстановлению после травм. Будучи целеустремленной личностью, Жак-Ив плавает каждый день. Силы постепенно возвращаются, а с ними появляется и новое увлечение подводное плавание в маске. Примерно в это же время он встречает свою будущую супругу Симону Мелькиор. Жизнь вновь обретает смысл и в любви, и в профессии.