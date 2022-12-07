Жертвами школьного буллинга становится примерно треть всех школьников в России

В подростковом возрасте от 12 до 16 лет от буллинга, коллективной травли, страдает до трети школьников, о чем говорят данные Российской Академии образования.

Под буллингом понимается коллективная травля ребенка в школьном коллективе, выражающаяся в умышленном причинении ему моральных, а иногда и физических страданий. Причиной тому может стать нестандартная внешность, манера поведения, национальность, вес, рост, одежда, успеваемость, физические особенности, любой фактор отличия от остального коллектива.

Жертва буллинга противопоставляется агрессивно настроенному коллективу, и не может дать отпор ввиду неравенства сил. Как же дети могут подвергнуть соученика остракизму?

Буллинг выражается в нескольких формах. Это может быть социальное наказание, когда с ребенком отказываются общаться, делать вместе задания, принимать в команду. На жертву часто воздействуют физически, бьют, отбирают вещи, и даже могут допускать насильственные сексуальные действия. На вербальном уровне ее оскорбляют, распускают о ней сплетни или просто не разговаривают.

Кибербуллинг новая форма травли, когда в соцсетях публикуется личная информация о жертве, а также фото и видео интимного характера.