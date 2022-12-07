ВС РФ поразили пункт временной дислокации наёмников ВСУ в районе посёлка Боровское
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе посёлка Боровское Харьковской области.
7 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации сообщил о том, что служащие ВС РФ ударом высокоточного оружия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в окрестностях посёлка Боровское Харьковской области.
Помимо прочего, солдаты российской армии за прошедшие сутки спецоперации нанесли высокоточный удар по пункту восстановления техники ВСУ в районе посёлка городского типа Малотарановка ДНР, уничтожив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS и 48 снарядов к ней.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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