В Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе посёлка Боровское Харьковской области.

7 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации сообщил о том, что служащие ВС РФ ударом высокоточного оружия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в окрестностях посёлка Боровское Харьковской области.

Помимо прочего, солдаты российской армии за прошедшие сутки спецоперации нанесли высокоточный удар по пункту восстановления техники ВСУ в районе посёлка городского типа Малотарановка ДНР, уничтожив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS и 48 снарядов к ней.