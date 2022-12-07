Лавров: Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя

Глава российского МИДа Сергей Лавров Заявил, что не теряет надежды разгромить Россию на поле боя.

7 декабря информационное агентство ТАСС, со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщило о том, что коллективный Запад «лелеет надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя».

Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения» также отметил, что некоторые западные политические лидеры говорят о своём желании уничтожить российское государство в лоб, а некоторые – не в лоб.