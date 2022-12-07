Меркель: Минские соглашения были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать киевскому режиму время, чтобы стать сильнее.

7 декабря бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете «Цайт» заявила о том, что Минские соглашения 2014 года, которые ранее считались путём к урегулированию конфликта в Донбассе, на самом деле были «попыткой дать Украине время».

Меркель отметила, что киевский режим «использовал это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня», отметив факт того, что нынешняя Украины уже не та, какой она была в 2014-2015 годах.