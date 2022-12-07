Жак-Ив Кусто изменил подводное плавание, благодаря своим уникальным изобретениям

Очки для подводного плавания изобрел и впервые использовал при погружениях на океаническое дно Жак-Ив Кусто: и это не все его изобретения.

Быстро растущий интерес к миру под водой, побудил пытливый ум молодого Жака-Ива Кусто искать новые способы проникнуть в его тайны. Так появилось на свет его первое из многих последующих изобретение: очки для подводного плавания.

Это стало настоящим прорывом. Кусто начинает экспериментировать, но уже не в одиночку.

Вскоре у него появляются первые единомышленники: морской офицер Филипп Тайе и Фредерик Дюма. Впоследствии в 1953 году последний выступит как соавтор книги Кусто Мир безмолвия, которая ни много, ни мало взорвет мировую общественность.

1943 год. Вторая Мировая война в разгаре. Но для Кусто этот год знаковый. Благодаря совместным усилиям ему и Эмилю Ганьяну, талантливому инженеру, удается, наконец, сконструировать первый в мире акваланг, позволяющий человеку не просто погружаться, но и свободно передвигаться на глубине до 90 метров.

Прорыв оказался столь феноменальным, что менее чем через три года подводные аппараты Кусто-Ганьяна были запущены в массовое производство. На этом Кусто не остановился.

Ему принадлежат изобретения водонепроницаемых камер для съемки, мини-подлодки, предназначенной для исследовательских целей, а также первой подводной телевизионной системы.