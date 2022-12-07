Не такой как все: как воспринимают мир дети с аутизмом, и как быть с этим родителям

Количество детей с диагнозом аутизм за последние годы сильно выросло с одного на пятьдесят тысяч десятилетие назад, до одного на пятьдесят человек.

Аутизм в той или иной форме диагностируется примерно у каждого пятидесятого-шестидесятого ребенка в последнее десятилетие. Строго говоря, это не совсем диагноз, а, скорее, состояние глубокой погруженности человека в свой мир, из-за чего ему сложно контактировать с миром внешним.

Такие дети нуждаются в специальном обучении и подходе к социализации в зависимости от тяжести аутистического расстройства. Выражаться оно может в бессвязной речи при нормальном и даже высоком интеллекте, и острой реакции на любые изменения во внешнем мире.

Например, причиной паники у ребенка-аутиста может стать то, что он, привыкший видеть, выходя на улицу соседскую машину, однажды ее не увидел, потому что хозяин ее переставил или уехал. Даже случайно капнувшая вода на ребенка может спровоцировать истерику.

Или вот еще пример. Для малыша при семейных поездках очень важно, чтобы число севших в машину и вышедших из нее людей по прибытии на место совпадало. Если один из членов семьи выходит по пути, ребенка это повергает в стресс. Поэтому родителям стоит своевременно обращаться за помощью к специалистам.