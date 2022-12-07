Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника утверждает, что войска Украины могут атаковать российские военные объекты в Сибири.

7 декабря международная газета Financial Times взяла интервью у высокопоставленного представителя правительства Украины, который на условиях анонимности сообщил, что ВСУ способны нанести дистанционные удары с применением дальнобойного оружия по множеству военных объектов, расположенных в том числе на территории Сибири.

По словам украинского чиновника, армия Украины намеревается производить атаки на российскую военную инфраструктуру в разных точках территорий РФ, намереваясь так повлиять на администрацию Москвы в вопросе прекращения спецоперации.